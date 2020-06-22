У Харкові безвісти зникла 21-річна дівчина

Аліна Должикова пішла з дому по вулиці С. Грицевця ще 18 червня близько 11 години ранку, і відтоді зв'язок з нею обірвався. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на групу «Брутальний Харків».

Прикмети зниклої: зріст 165 сантиметрів, міцна статура, русяве волосся середньої довжини, меліроване волосся. В Аліни є особлива прикмета: вона кульгає на праву ногу. Дівчина має другу групу інвалідності.

Була одягнена в літній сарафан коричневих відтінків, взута в сандалі, при собі мала чорну сумку.

Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження дівчини, просять повідомити в поліцію за номером 102.

Раніше правоохоронці відзвітували про те, що виявили в річці тіло 56-річного чоловіка, про зникнення якого родичі заявили в ніч з 14 на 15 червня. Житель Шевченківського району вийшов прогулятися близько опівночі, але додому так і не повернувся.

В даний час триває розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, встановлюються всі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 7 до 15 років.

Ми писали про те, що в Харкові безслідно пропала 43-річна Валентина Чекман, яка також проживає на вулиці С. Грицевця. Вона пішла з дому 5 червня о восьмій годині ранку, і відтоді про неї немає ніяких звісток.

Була одягнена в сіру джинсову курточку, сірі джинси, чорні кросівки з високою білою підошвою, при собі мала невелику сумку чорного кольору.

Якщо комусь щось відомо про зниклу та її місцезнаходження, прохання повідомити за телефонами (068) 379 43 45 або 102, а також будь-яким зручним способом.

Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.

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