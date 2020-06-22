В Харькове без вести пропала 21-летняя девушка

Алина Должикова ушла из дома по улице С. Грицевца еще 18 июня около 11 часов утра, и с тех пор связь с ней оборвалась. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на группу «Брутальный Харьков».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы средней длины, мелированные волосы. У Алины есть особая примета: она хромает на правую ногу. Девушка имеет вторую группу инвалидности.

Была одета в летний сарафан коричневых оттенков, обута в сандалии, при себе имела черную сумку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию по номеру 102.

Ранее правоохранители отчиталась о том, что обнаружили в реке тело 56-летнего мужчины, о пропаже которого родственники заявили в ночь с 14 на 15 июня. Житель Шевченковского района вышел прогуляться около полуночи, но домой так и не вернулся.

В настоящее время продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

Мы писали о том, что в Харькове бесследно пропала 43-летняя Валентина Чекман, которая также проживает на улице С.Грицевца. Она ушла из дома 5 июня в восемь часов утра, и с тех пор о ней нет никаких известий.

Была одета в серую джинсовую курточку, серые джинсы, черные кроссовки с высокой белой подошвой, при себе имела небольшую сумку черного цвета.

Если кому-то что-то известно о пропавшей и ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам (068) 379 43 45 или 102, а также любым удобным способом.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

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