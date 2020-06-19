У Харкові безслідно пропав чоловік 1997 року народження
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними співробітників Немишлянського відділу поліції, Богдан Нсенгімана пішов з дому вранці 17 червня, проте досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 170 сантиметрів, темні очі, темне кучеряве волосся.
Пенсії та допомога злетять з 1 липня, скільки складе прибавка: "До 17 тисяч..."
Нарахування зарплат по-новому, українцям повідомили приємну новину: "Підвищення торкнеться..."
Зростання долара, підвищення зарплат на 70% і нові правила в транспорті - головне за ніч
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Був одягнений у чорну футболку, чорні джинсові шорти, чорні босоніжки.
У поліції додали, що чоловік хворий на шизофренію.
Якщо у когось є інформація про розшукуваного, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами 102, 93-50-40 або іншим зручним способом.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині розшукують 28-річного Олексія Гордієнка. Житель селища Куп'янськ-Вузловий 31 травня о шостій годині вечора надіслав прощальне смс на телефон дружини і відтоді безслідно зник.
Як розповів дядько зниклого Олексій Клочков, у неділю в годину дня він поговорив з дружиною, уточнив список покупок в магазині та збирався виїхати до сім'ї. Однак увечері надіслав жінці прощальне повідомлення.
«Сподіваюся, вам всім без мене буде краще в цьому світі. Не шукайте, можливо, коли-то мене знайдуть», – написав він, після чого зв'язок з ним обірвався. Родичі телефонували на номер всю ніч, поки апарат не відключився. Проте в чотири години ранку 1 червня він запрацював знову.
Дядько зниклого пояснив, що телефон знайшли під подушкою вдома в Олексія.
Прикмети Олексія Гордієнка: зріст близько 165 см, худорлявий
Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр з візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження молодого чоловіка, просять повідомити за телефонами 099-034-26-60, 068-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, мати з дитиною безслідно зникли в Харкові.
Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.
Також Politeka писала, що дівчина з дитиною таємничо зникли посеред ночі, рідні благають про допомогу.