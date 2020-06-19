Його немає вже другу добу

У Харкові безслідно пропав чоловік 1997 року народження

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними співробітників Немишлянського відділу поліції, Богдан Нсенгімана пішов з дому вранці 17 червня, проте досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 170 сантиметрів, темні очі, темне кучеряве волосся.

Був одягнений у чорну футболку, чорні джинсові шорти, чорні босоніжки.

У поліції додали, що чоловік хворий на шизофренію.

Якщо у когось є інформація про розшукуваного, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами 102, 93-50-40 або іншим зручним способом.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині розшукують 28-річного Олексія Гордієнка. Житель селища Куп'янськ-Вузловий 31 травня о шостій годині вечора надіслав прощальне смс на телефон дружини і відтоді безслідно зник.

Як розповів дядько зниклого Олексій Клочков, у неділю в годину дня він поговорив з дружиною, уточнив список покупок в магазині та збирався виїхати до сім'ї. Однак увечері надіслав жінці прощальне повідомлення.

«Сподіваюся, вам всім без мене буде краще в цьому світі. Не шукайте, можливо, коли-то мене знайдуть», – написав він, після чого зв'язок з ним обірвався. Родичі телефонували на номер всю ніч, поки апарат не відключився. Проте в чотири години ранку 1 червня він запрацював знову.

Дядько зниклого пояснив, що телефон знайшли під подушкою вдома в Олексія.

Прикмети Олексія Гордієнка: зріст близько 165 см, худорлявий

Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр з візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження молодого чоловіка, просять повідомити за телефонами 099-034-26-60, 068-777-0-112 або 102.

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