У Харкові трапилася історія за участю тварини, гідна голлівудського сценарію
Розповіла про неї користувач Ганна Юрченко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За словами дівчини, її трирічний пес Пуник продемонстрував справжній приклад відданості своїм хазяям.
«Він у нас вже дорослий, це щеня нашої собаки, ми хотіли його прилаштувати, але ніхто не брав, і тут мій знайомий, який живе на Немишлі, відгукнувся взяти. Від нас, від Холодної Гори, це майже 15 -20 км. Ми викликали таксі і відвезли», – почала свою розповідь Ганна.
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Однак через кілька днів знайомий подзвонив їй і повідомив, що пес утік. Це дуже засмутило колишню господиню, яка не могла докласти розуму, куди ж подівся Пуник.
Однак майже через місяць сталося справжнє диво.
«О сьомій ранку сьогодні дзвонить мама на вайбер по відео, дзвонить, дзвонить, ну як мами люблять, і така: «Ти уявляєш, Пуник повернувся сьогодні! Я сплю, а він о 7:30 стукає лапами по підвіконню. Я зраділа. Як він знайшов дорогу? Я завжди хотіла його прилаштувати, але зараз зрозуміла - не віддам ніколи)», – закінчила свій пост харків'янка.
Тут же вона опублікувала архівне відео з псом, за що тут же її закидали гнівними коментарями. Користувачам дуже не сподобалося, що у тварини дуже короткий ланцюг. У свою чергу Ганна пояснила, що це старий запис, і зараз у собаки все добре, а також підкреслила, що вона живе в приватному будинку з сусідами, і дозволити бігати тварині на чужу територію загрожує наслідками.
«У собак взагалі ідеальні умови. Коли холодно, дощ, – вони живуть у будинку. Мама купує їм супові набори і варить щодня кашу. Якби йому було погано, він би не повернувся, причому тут взагалі ланцюг», – відповіла Ганна на критику.
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