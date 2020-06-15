У мережі з'явилися знімки, як сидиться в колонії 23-річній Олені Зайцевій, яку засудили до 10 років позбавлення волі за ДТП із загибеллю шістьох осіб

Фотографії, зроблені в Покровському виправному центрі №79 Дніпропетровській області опублікував телеграм-канал «Труха», передає Politeka.net.

На знімках Зайцева зображена з книгою в руках, вона засмагає у внутрішньому дворику колонії. Ще на одному фото вона сидить за швейною машинкою в цеху.

«У ПВЦ-79 відбуває покарання всім відома Олена Зайцева! З наших джерел дізналися, що начальник в'язниці ставиться до неї Дуже лояльно! Вбивця шістьох людей встигає навіть позасмагати», – йдеться у публікації.

Раніше ми писали про те, що Верховний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції, що присудила винуватцям страшного ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову по 10 років позбавлення волі. Судове засідання відбулося 3 квітня і проходило в онлайн-режимі у зв'язку з карантином.

Зазначимо, що перед початком засідання адвокат сім'ї постраждалих розповів, що Зайцева мала намір відмінити свій вирок через Верховний суд і закрити справу.

Зайцева і Дронов були визнані винними у скоєнні страшного ДТП на вулиці Сумській в Харкові в жовтні 2017 року. Тоді позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна Зайцева, вилетів на тротуар, де пішоходи чекали зеленого світла. В результаті ДТП загинули шість і постраждали п'ятеро людей. Дронов був за кермом Volkswagen, який зіткнувся з машиною Зайцевої.

Нагадаємо, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.

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