Вдруге за період епідемії китайського вірусу Харківщина повторила сумний антирекорд

52 нових випадки зараження за добу – така статистика Харківського обласного лабораторного центру станом на 12 червня, передає Politeka.net.

Всього в регіоні лабораторно підтверджено 1426 випадків зараження, з яких 57 – летальні, 692 людини одужали. Ще 208 випадків залишаються під підозрою.

Аналогічні показники по захворюваності були зафіксовані 9 травня, коли за добу виявили 52 хворих. В деякі дні квітня і травня максимальна кількість нових хворих становила від 40 до 45 випадків на добу.

Серед тих, хто захворів вірусом, – головний лікар головної «коронавирусної» лікарні, Харківської обласної інфекційки Павло Нартов. Він пройшов лікування і після двох негативних тестів приступив до роботи 11 червня.

Днем раніше в регіоні було зафіксовано 36 нових випадків захворювання на COVID-19.

Раніше ми писали про те, що епідемія китайського вірусу показала справжнє ставлення до лікарів на теренах пострадянського простору. Про лицемірство влади та народу по відношенню до людей в білих халатах влучно написав блогер Сталінгулаг у своєму-телеграм-каналі.

«Як же огидно лицемірно звучать зараз від офіційних осіб всі ці «спасибі лікарям», «медики герої» та інша гнила патетика», – говориться в тексті.

Він зазначає, що спочатку провели оптимізацію медичних закладів, виганяли лікарів на вулицю, а фельдшерські пункти поскорочували до одного на весь район.

Нагадаємо, лікарі не побачать обіцяних грошей, Зеленський визнав помилку.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю: "Тисячі гривень кожен день".

Також Politeka писала, що українські лікарі збунтувалися через ганебні доплати, обіцяні президентом: кадри протесту.