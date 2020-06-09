У Харкові вже кілька днів безуспішно шукають 43-річну жінку
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі, Валентина Чекман, яка проживає по вулиці С. Грицевця, 16а, пішла з дому в п'ятницю, 5 червня, о восьмій годині ранку, і відтоді про неї немає ніяких звісток.
Була одягнена в сіру джинсову курточку, сірі джинси, чорні кросівки з високою білою підошвою, при собі мала невелику сумку чорного кольору.
Якщо комусь щось відомо про зниклу та її місцезнаходження, прохання повідомити за телефонами (068) 379 43 45 або 102, а також будь-яким зручним способом.
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Раніше повідомлялося про те, що 8 червня у Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його трирічний син під час прогулянки у лісі втік, і його не вдається знайти. По тривозі був піднятий особовий склад Красноградського, Зачепилівського та Кегичівського відділів поліції. В ході пошуків співробітники Красноградського відділу поліції близько 17:00 встановили місцезнаходження дитини. На щастя, хлопчик був цілий і неушкоджений.
Ми писали про те, що на Харківщині майже тиждень розшукують 28-річного Олексія Гордієнка. Житель селища Куп'янськ-Вузловий 31 травня о шостій годині вечора надіслав прощальне смс на телефон дружини і безслідно зник.
Прикмети Олексія Гордієнка: зріст близько 165 см, худорлявий.
Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр з візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.
Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.
Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо пропала, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.
Також Politeka писала, що дівчина з дитиною таємничо зникли посеред ночі, рідні благають про допомогу.