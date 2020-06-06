Харків накрила хвиля зникнень дівчаток-підлітків

Так, Немишлянським відділом поліції розшукується Анастасія Раєнко 2008 року народження. Інформація про це розміщена на сторінці поліції Харківщини в Фейсбуці.

Дівчинка пішла з дому 1 червня гуляти в парк Горького з друзями і досі не повернулася. Про те, де вона і що з нею, родичам невідомо.

Прикмети Насті: зріст 152 сантиметри, русяве волосся, шрам над бровою.

Була одягнена в сині рвані джинси, кросівки чорні з синіми камуфляжними смужками, сіру кофту з капюшоном з малюнком у вигляді вогню.

Якщо комусь щось відомо про розшукувану, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, 93-50-40, 0956641561 або іншим зручним способом.

За словами правоохоронців, найчастіше причиною зникнення дітей стають сварки вдома, рання любов, а також деяка ступінь авантюризму. Тому батьків просять бути нвімательнее зі своїми дітьми, звертати увагу на зміну в їх поведінці і частіше цікавитися їхніми справами.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині вже тиждень розшукують 28-річного Олексія Гордієнко. Житель селища Куп'янськ-Вузловий 31 травня о шостій годині вечора надіслав прощальне смс на телефон дружини і відтоді безслідно зник.

Прикмети Олексія Гордієнка: зріст близько 165 см, худорлявий

Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр з візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження молодого чоловіка, просять повідомити за телефонами 099-034-26-60, 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.

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