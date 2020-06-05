У момент інциденту в салоні було близько 30 пасажирів

Атаці піддався тролейбус №31, який їхав з вулиці Наталії Ужвій у бік проспекту Ювілейного

Невідомий вистрілив по транспортному засобу, імовірно, з пневматичної гвинтівки, повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Харківської міської ради.

За словами начальника відділу безпеки руху КП «Тролейбусне депо №2» Богдана Христового, інцидент стався сьогодні, 5 червня, близько опыв на другу дня в районі вулиці Гвардійців Широнінців, 21. Він пояснив, що куля потрапила в бічне скло біля середніх дверей тролейбуса, але не пробила його. У цей момент всередині тролейбуса перебували близькотрьох десятків людей. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

«Водій розповів, що було чути гучний хлопок, після чого тріснуло скло, по ньому пішла «павутина». Тролейбус відразу зупинився, пасажири вийшли, а наші працівники викликали поліцію. Зараз пишемо заяву. Це новий тролейбус, який ми отримали зовсім недавно. Сьогодні він буде знятий з маршруту, щоб скло не висипалося», - розповів Христовий.

Тролейбус не вийде на маршрут доти, поки з «рідного» заводу не пришлють нове скло, щоб замінити розбите.

Раніше ми писали про те, що в березні, коли ввели обмеження по 10 пасажирів в салоні, ще до запровадження карантину, багато харків'яни не на жарт розлютилися. Але були і ті, хто пішов ще далі. Так, на зупинці по вулиці Академіка Павлова розлючений пасажир, якому, мабуть, не пощастило проскочити в першій десятці в трамвай, кинув услід громадському транспорту камінь.

Ми також писали про те, що на Салтівці хулігані атакували камінням трамвай. Один з них розбив скло і потрапив в дівчину, яка сиділа прямо біля вікна. Від удару потерпіла від дій невідомих хуліганів на хвилину навіть «загубилася». Пасажири негайно викликали швидку.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через пенсіонерів в маршрутках під час карантину.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця".

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