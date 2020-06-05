Апаратом Харківської облдержадміністрації керуватме чиновник, який раніше прославився витівкою на аналогічній посаді в Херсонській ОДА

46-річний Володимир Клюцевський призначений на цю посаду відповідним розпорядженням Олексія Кучера, передає NewsRoom.

«Популярність» до нього прийшла напередодні 8 березня цього року, коли співробітниць Херсонської облдержадміністрації привітала група «Степ» за участю двох дівчат, які демонстрували надто відверті танці.

Відео виступу потрапило в мережу і підірвало інтернет, після чого Клюцевського, а також заступника голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького звільнили.

Ось так пройшло святкування 8 березня в Херсонській ОДА. Повага, рівність, а головне - смак! Yuriy Husyev у вас там все ок? Реально переймаюся. Володимир Зеленський Iuliia Mendel кажете, пан Гусєв ефективний і сучасний керівник? Важливий update - "свято" проходило для депутатів облради - саме тієї, яку досі очолює Владислав Мангер - один із імовірних замовників вбивства Катерини Гандзюк. Gepostet von Maryna Khromykh am Montag, 9. März 2020

Володимир Клюцевський у 1996 році закінчив ХНУ ім. Каразіна за спеціальністю «Геоеколог», а через шість років - Одеський регіональний інститут державного управління. До Херсонської ОДА він прийшов у 2000-х роках, а в 2014 році обійняв посаду керівника апарату.

Коментуючи скандал навколо виступу групи на неофіційній частині вітальних заходів, він пояснив, що «стався збій»:

«Я негативно сприйняв це дійство. Мені було дуже неприємно, я теж сидів у першому ряду. І скажімо так - як втрутитися в цю ситуацію і зробити так, щоб вони не виходили - у мене була тільки єдина можливість вийти за ними і сказати - не виходьте».

У минулому році чиновник задекларував 567 тисяч латки, 160 тисяч заощаджень, великий будинок в Херсоні і ділянку площею 4700 квадратів.

Раніше ми писали про те, що в Харкові розгорівся скандал навколо призначення Євгена Грицкова головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. Справа в тому, що Грицкова бачили в компанії з колишнім губернатором Харківщини та екс-нардепом Михайлом Добкіним з червоним прапором.

Більш того, він засвітився на відео Добкіна, знятому 8 травня на тлі німецького Бундестагу в 2018 році. Тоді політик разом з однодумцями відправився в Берлін. В мережі він опублікував знімок, на якому позує з георгіївською стрічкою на піджаку, забороненої в Україні, а також біля підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю з прапором Перемоги.

Після резонансу Грицков відмовився від посади.

Нагадаємо, любителю Путіна зірвали гастролі в Україні.

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