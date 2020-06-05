У Харкові поліція розшукує дівчинку 2007 року народження

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців, Таїсія Дмитренко пішла з дому 4 червня, в четвер, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети дівчинки: зріст 175 сантиметрів, довге русяве волосся, блакитні очі, широкі брови, кирпатий ніс.

Була одягнена в короткі сині шорти, бежеву кофту, тканинні сині кросівки.

У поліції уточнили, що раніше дівчинка вже не раз покидала місце проживання.

Якщо комусь відома якась інформація, що допоможе в пошуках дитини, прохання звернутися в Харківський відділ поліції за телефонами: 102, (057) 7487350, 0990732499 або повідомити іншим зручним способом.

Раніше ми розповідали про те, що співробітники Первомайського відділу поліції розшукують 14-річну Віолетту Штагер, яка вранці першого червня втекла з дому і досі не повернулася.

За інформацією правоохоронців, у перший день літа о сьомій годині ранку дівчинка вилізла через вікно власного будинку. Досі ніяких звісток про неї немає. За словами правоохоронців, це – не перша втеча підлітка, і вона може перебувати в різних містах області.

Прикмети зниклої: на вигляд 13-14 років, зріст 150 сантиметрів, світло-русяве волосся, сіро-зелені очі.

Була одягнена в чорні джинси, синю футболку з довгим рукавом, чорні кросівки з червоними вставками.

Якщо у когось є хоч якась інформація про розшукувану, прохання повідомити в Первомайський відділ поліції за телефонами: чергова частина (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102 або іншим зручним способом.

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