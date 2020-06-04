У Харкові триває реконструкція Московського проспекту

На якому етапі роботи зараз, показали в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Як видно на знімках, до завершення ремонтних робіт, м'яко кажучи, ще дуже далеко: проїжджа частина розрита, працюють екскаватори, і до того часу, як тут з'явиться нова дорога, ще дуже довго.

За інформацією «Харківського антикорупційного центру», реконструкцію проводять за результатами двох тендерів. На ремонт трамвайного переїзду від вулиці Молочної і вулиці Плеханівської планують витратити 39,5 млн. грн, а на частину Московського проспекту від площі Конституції до вулиці Богдана Хмельницького -145,5 млн. грн.

З 19 травня рух на цій ділянці дороги перекрито до осені, що створило незручності для харківських водіїв. Однак глава Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що роботи і так відтягували, скільки могли.

У свою чергу харків'яни не в захваті від побаченого.

«Ну і коли ж, нарешті наведуть порядок? Набридло це довжелезне дійство!», «Крім Московського проспекту і проспекту Гагаріна, які нескінченно роблять вигляд, що вилизують, є маса доріг в Харкові, по яким їздити не можна. Але вони ж не на виду...... Ну їх 😡», «На фото виглядає, як початок 19 століття... Тільки воза з конем не вистачає!», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, харківським автовласникам ще більше ускладнять життя.

Як повідомляла Politeka, у Харкові вклали мільйони у туалет.

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