Зв'язку з чоловіком немає з неділі

У Харкові вже третю добу розшукують 28-річного Олексія Гордієнка

Житель селища Куп'янськ-Вузловий 31 травня о шостій годині вечора надіслав прощальне смс на телефон дружини і відтоді безслідно зник, передає «Город Х».

До пошуків долучилися волонтери групи «Мілена», які з'ясували деякі подробиці того недільного дня. За їх словами, дружина Олексія з дітьми на час карантину виїхала до матері в село Гусинка, яке розташоване за 30 км від Куп'янська-Вузлового. Чоловік працював у селищі і часто їздив до родичів у село.

Як розповів дядько зниклого Олексій Клочков, в неділю о першвй годині дня він поговорив з дружиною, уточнив список покупок у магазині та збирався виїхати в Гусинку. Однак увечері надіслав жінці прощальне повідомлення.

«Сподіваюся, вам всім без мене буде краще в цьому світі. Не шукайте, можливо, колись мене знайдуть», – написав він, після чого зв'язок з ним обірвався. Родичі телефонували на номер всю ніч, поки апарат не відключився. Проте в чотири години ранку 1 червня він запрацював знову.

Дядько зниклого пояснив, що телефон знайшли під подушкою в будинку Олексія.

Тим часом волонтери прочісують місцевість у пошуках чоловіка. Особливу увагу вони звертають на ліс і місця, якими могли скористатися для самогубства. Досі його не знайшли.

Волонтер пошукової групи Анатолій Шкандиба розповів, що пошуки ускладнює те, що не вистачає волонтерів-добровольців, а також те, що місцеві жителі не перестають бігати до ворожок і вірити їм на слово, що також не сприяє ефективним пошукам.

Також пошуковикам не вистачає човна, квадрокоптера і кінологів з собаками, однак вони не мають наміру припиняти пошуки.

Прикмети Олексія Гордієнка: зріст близько 165 см, худорлявий

Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр з візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження молодого чоловіка, просять повідомити за телефонами 099-034-26-60, 068-777-0-112 або 102.

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