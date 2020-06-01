Поліни немає вже кілька днів

У Харкові знову пропала юна дівчина

Цього разу поліція встановлює місцезнаходження Поліни Бобкової, 2004 року народження, передає Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців.

Як розповіли в поліції, дівчина 28 травня у чотири години вечора пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети Поліни: зріст 165 сантиметрів, довге світло-русяве волосся, середньої статури, блакитно-сірі очі.

Була одягнена в білу жилетку з чорними дрібними сердечками з вушками на капюшоні, темно-сині джинси, білі кросівки Nike, бежеву кофту. При собі мала рюкзак сіро-синього кольору.

Якщо комусь щось відомо про розшукувану, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, 93-50-40, +380956641561 або іншим зручним способом.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині полиця розшукує 15-річну Наталку Кириняченко. Дівчина 2005 року народження, у п'ятницю, 29 травня, пішла в кафе і досі не повернулася додому.

Була одягнена в чорну куртку з білим капюшоном, чорні джинси, білу блузку, кросівки чорно-рожевого кольору.

Поліцейські уточнили, що раніше дівчина вже йшла з дому і може перебувати в місті Перещепине Дніпропетровської області.

Якщо комусь щось відомо про розшукувану, прохання повідомити в Сахновщинський ВП ГУНП в Харківській області за телефонами 0576231363 (чергова частина) або 102.

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