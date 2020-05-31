На Харківщині полиця розшукує 15-річну Наталку Кирияченко

Дівчина 2005 року народження, в п'ятницю, 29 травня, пішла в кафе і досі не повернулася додому, передає Politeka.net з посиланням на правоохоронців.

Прикмети зниклої: на вигляд 14-15 років, зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, довге фарбоване руде волосся.

Була одягнена в чорну куртку з білим капюшоном, чорні джинси, білу блузку, кросівки чорно-рожевого кольору.

Поліцейські уточнили, що раніше дівчина вже йшла з дому і може перебувати в місті Перещепине Дніпропетровської області.

Якщо комусь щось відомо про розшукувану, прохання повідомити в Сахновщинський ВП ГУНП в Харківській області за телефонами 0576231363 (чергова частина) або 102.

Раніше ми писали про те, що в Харкові розшукується молода жінка і її шестирічний син. У п'ятницю, 29 травня, в Московський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що 28 травня Христина Боднар, 1989 року народження, разом зі своїм шестирічним сином пішли з дому, і на даний момент їх місцезнаходження не відомо.

Прикмети жінки: на вигляд 30 років, зріст приблизно 174 см, середньої статури, русяве довге волосся. Була одягнена у коротку шкіряну куртку, чорні штани, світлі кросівки.

Прикмети дитини: на вигляд хлопцеві шість-сім років, зріст близько 120 сантиметрів, повної статури, русяве волосся.

Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, темно сині джинси, білі кросівки.

Нагадаємо, харківська поліція збилася з ніг у пошуках юної красуні.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

Також Politeka писала, що дівчина з дитиною таємничо зникли посеред ночі, рідні благають про допомогу.