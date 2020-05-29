Зв'язку з ними немає

30-річна жінка і її шестирічний син пропали напередодні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, у п'ятницю, 29 травня, в Московський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що 28 травня Христина Боднар, 1989 року народження, разом зі своїм шестирічним сином пішли з дому, і на даний момент їх місцезнаходження не відомо.

Прикмети жінки: на вигляд 30 років, зріст приблизно 174 см, середньої статури, русяве довге волосся.

Була одягнена в коротку шкіряну куртку, чорні штани, світлі кросівки.

Прикмети дитини: на вигляд хлопчику шість-сім років, зріст близько 120 сантиметрів, повної статури, русяве волосся.

Хлопчик був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, темно сині джинси, білі кросівки.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваних, прохання повідомити її в Московський відділ поліції або за телефонами: (057) 738-30-24, 102 чи іншим зручним способом.

Раніше ми повідомляли про те, що працівники Лозівського ВП розшукують 16-річного Данила Єрохіна. Хлопець пішов з дому 27 травня і до теперішнього часу про те, де він знаходиться, нічого невідомо.

Прикмети зниклого: на вигляд 17-18 років, зріст 170-180 сантиметрів, світло-русяве волосся, спортивної статури.

Був одягнений у темні спортивні штани, червоно-чорну кофту й чорні кросівки в сітку.

Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження хлопця, просять повідомити за телефонами 102, 0959441288, 0669340346 або іншим зручним способом.

Ми також писали про те, що в Харкові у чоловіка з авто серед білого дня вкрали 150 тисяч гривень. Поцуплені гроші належали людині, яка заробилав їх чесною і нелегкою працею на тваринництві.

Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника. Він високий, міцної статури.

Всіх, хто може знати цю людину або був свідком пограбування, просять повідомити за телефоном (063) 840 89 82.

Нагадаємо, харківська поліція збилася з ніг у пошуках юної красуні.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

Також Politeka писала, що дівчина з дитиною таємничо зникли посеред ночі, рідні благають про допомогу.