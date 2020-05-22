У Харкові батьків вихованців дитсадка змушують здавати гроші на купівлю безконтактних термометрів
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат міської ради, юрист Ігор Черняк, передає Politeka.net.
Як відомо, дошкільні навчальні заклади запрацюють з 1 червня після тривалого карантину. Однак така хороша новина була зіпсована.
«Виявляється, що батьків змушують скидатися на безконтактні термометри, щоб виконати вимоги МОЗу. Судячи за повідомленнями в приват, це - масове явище. Не здивуюся, якщо паралельно ці термометри закуплять за бюджетний рахунок!», – пише він і цікавиться у мера Геннадія Кернеса, у місті вже рік медицини чи ще рік освіти.
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У коментарях користувачі не здивовані ситуацією, тільки висловлюють припущення, на що доведеться скидатися ще.
«Так а як щодо дезінфекторів в кожній групі, вгадаємо, хто їх буде купувати? Невже дитячий садок?. БАТЬКИ!! 100 проц», «і тести на коронавірус для вихователів 😂», «Цікаво, а на те, щоб все це купити в приміщення міськради, депутати скинулися?», «капець.. вічне! ))) думаю, що коли йдуть побори в школах, то теж на все воно збиткове у нас за розрахунками кернеса», «Совок. Навіть не можна відкрито сказати що вимагають неправомірні покупки. Противно просто. Коли вже управа буде на них», – пишуть містяни.
Зазначимо, що це – не єдина ложка дьогтю в питанні послаблення карантину. З 22 травня поновлюється рух приміського електротранспорту, але ціни на проїзд в ньому виросли на 120 відсотків.
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