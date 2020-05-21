Підлітка немає вже добу

На Харківщині зникла 16-річна девушка, а її рідні не знаходять собі місця

Про зникнення підлітка правоохоронці повідомили на сторінці «Розшук дітей» у Фейсбуці.

За інформацією правоохоронців, про зникнення неповнолітньої дочки в Дергачівський відділ поліції заявила її мати, жителька села Мала Данилівка.

Жінка розповіла, що її дочка Марія Серебрякова 2003 року народження близько сьомої години ранку 20 травня самовільно пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети дівчини: на вигляд 16-17 років, середньої статури, зріст близько 160-170 сантиметрів, волосся світло-русяве, довге, очі сіро-зелені.

Була одягнена в чорну куртку до пояса, штани кольору хакі, весняні чорні черевики.

Якщо комусь щось відомо про місце знаходження дитини, прохання повідомити: чергова частина (050) 344 40 72, ювенальна превенція (050) 980 25 97 або на номер 102.

Відзначимо, що останнім часом кримінальна хроніка все більше рясніє інформацією про зникнення підлітків. На щастя, в більшості випадків втікачів знаходять цілими і неушкодженими. Найчастіше причинами втечі дітей з дому стають нерозуміння у стосунках із батьками, а також рання любов.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові спецназівець підрізав авто, в якому їхав чоловік з сином. Як з'ясувалося, йому здалося, що іграшковий автомат в руках хлопчика – справжній, і він нібито погрожував розстріляти оточуючих.

На підмогу спецназівець викликав чотири екіпажі поліції, які оточили машину і буквально витягли батька сімейства з-за керма.

Нагадаємо, харківська поліція збилася з ніг у пошуках юної красуні.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

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