Під стінами Харківської облдержадміністрації пройшов протест за відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака

Як передає NewsRoom, перед будівлею зібралися близько двох десятків представників «Національного корпусу» з прапорами і плакатами.

За інформацією журналіста, деякі з них запалили фаєри. Потрапити всередину будівлі учасникам пікету не дали правоохоронці.

Молоді люди розгорнули транспарант зі словами на ньому «Єрмак Z'ебися».

Як пояснив представник «Нацкорпуса» Михайло Коваленко, такі акції сьогодні пройшли під стінами ОДА по всій території України.

Возле ХОГА Национальный Корпус проводит акцию с требованием уволить с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Активисты считают, что действия Ермака способствуют реализации политики государства-агрессора. Также обвиняют в причастности к коррупции. Напомним, Ермак подписал в Минске документ о создании «консультативного совета» с ОРДЛО, по факту чего открыто уголовное производство. Документ предлагал вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, а РФ - государству-агрессору -предоставлялся статус наблюдателя. Также было опубликовано видео, на котором брат Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности. САП открыла уголовное дело о возможной коррупции 🇺🇦 Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 20. Mai 2020

«Ми вважаємо, що цей чоловік проявив себе на посаді глави адміністрації президента як корупціонер», – розповів активіст, пояснивши, чому учасники акції не хочуть бачити у владі Андрія Єрмака.

Рядові харків'яни на акцію відреагували по-різному.

«Як вони за*бали.Нехай йдуть працювати», «Молоді люди розгорнули під ХОДА транспарант з--- навіщо навкруги (НАЦЫКИ)», «Хоч одна нормальна акція. Молодці!», «Які молоді люди? Октевізди», «Коли маячня ця закінчитися», – пишуть у мережі.

Раніше ми розповідали про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував наявність «кумівста» у владі. Висловився він і про голову ОП.

«Андрій Єрмак – моя довірена людина і глава Офісу президента. Він не має досвіду як кінопродюсер. Він завжди був досвідченим юристом. Це освіта, яка необхідна главі Офісу. Працює 25 годин на добу. Єрмак - не мій кум, я йому довіряю. Про яких кумів ви говорите?», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленському нагадали головні зашквари на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".

Як повідомляла Politeka, ветерана АТО не допустили на роботу за участь у протесті медиків.

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