Кілограм черешні за ціною чотирьох кілограмів м'яса чимало здивував харківських користувачів мереж

За останні роки люди звикли до того, що українські ціни мають властивість необґрунтовано рости, але ціна у півтисячі гривень за кілограм черешні змусила диміти клавіатури обурених користувачів, передає Politeka.net.

У групі «Харків 1654» опублікували фото з цінником на кілограм черешні сорту «Чкалов» в одному з магазинів на Рогані. Коштує ця сяюча краса 520 гривень.

«Налітайте!», – іронічно запрошує читачів автор фото.

У свою чергу харків'яни були приголомшені подібними сумами. В коментарях деякі навіть висловлювали припущення, що це ціни з російських сайтів, в рублях, проте очевидці запевнили – все так і є. Ба більше, у столиці, наприклад, черешня є по 700 гривень за кілограм.

«Напевно, на п'яну голову зайвий нуль намалювали», «Да ладно продають, питання в тому, хто це купує», «Завжди буде свій покупець. Не сезон ще. На кінному по 250», «Потім на смітник викинуть як не розпродану, ех, знали б ви, скільки а день викидають продуктів на смітник супермаркети, офігіли б», «У людей не всі вальти у колоді», «Спасибі, я вже імбиром об'ївся, відійти не можу», «Таке відчуття, що самого Чкалова продають на живу вагу🤔», «Так в чому проблема? Не хочете - не беріть. Мені теж здається, що це дорого, але бл..., хто вас змушує то?!», «Це казкові ціни», «700грн Київ», – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали, що в розпал епідемії китайського вірусу в Харкові злетіли ціни на імбир, лимони і часник.

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