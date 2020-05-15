У Харкові з'явиться ще один храм УПЦ МП

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив мер міста Геннадій Кернес, передає Politeka.net.

«Сквер біля ПК ХЕМЗ повернений місту, сьогодні там почалася реконструкція. Місцеві знають, що ці два гектари парку, на розі Московського проспекту і Броненосця Потьомкін, завжди захищали житловий район від дороги і заводів, але один з колишніх мерів віддав його під торговий центр. Спасибі людям за терпіння, що дали нам час відстояти в суді цю землю», – йдеться у публікації.

У планах мерії привести в порядок алеї, побудувати кілька дитячих містечок, тренажери, спортмайданчик. Також міська влада вирішила, що тут – саме місце для церкви:

«У цих місцях був храм Святого Духа, одна з найбільших парафій, більшовики підірвали його в 1937 році, а батюшку розстріляли. Сьогодні Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій благословив тут будівництво нового храму, ажурного і легкого, в знак пам'яті та відродження історії і віри в нашому місті».

За інформацією видання "Наш Харків", генеральним підрядчиком, виконавцем і замовником проекту виступить ВАТ «Трест Житлобуд-1». Як повідомив голова правління АТ Олександр Харченко, храм буде трохи вище 16-поверхового будинку, церкву одночасно зможуть відвідувати понад 200 осіб. Завершити будівництво планують улітку наступного року.

Думки харків'ян з приводу планів щодо храму розділилися. Якщо одні дякують за те, що з'явиться нова культова споруда, то інші впевнені, що є речі і важливіші.

«Краще б школи і садки з лікарнями побудували. А то якось за 30 років садків більше розгромили, не кажучи вже про лікарні. Хоча правильно, молодь виїде, а хто залишився, треба ж відспівувати комусь 😄👍😉», «Черговий зіккурат», «Забрали у комерсантів - віддали попам. Супер. Скільки ще церков потрібно Харкову? Скоро плюнути ніде буде - одні церкви», «краще приведіть сквер у порядок, щоб можна було там гуляти», «В цьому районі просто необхідний майданчик для вигулу собак! Весь район загиджений, дитячі майданчики, газони, а в осінньо-зимовий період і всі тротуари.. але нііі, будемо жити в лайні, зате чергова церква», «Сквер мого дитинства - як же боляче було бачити, то що з ним зробили за останні роки! Божої допомоги в реконструкції та будівництві храму!», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, УПЦ МП відмовляється закривати церкви, українці під ударом.

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