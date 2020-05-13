Лозівський міськрайонний суд на Харківщині відпустив громадянина, який закликав у соцмережах до створення "Новоросії"
Як повідомляє Depo.Харків, чоловік у грудні 2018 року в мережі «обробляв» аудиторію, агітуючи жителів Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей об'єднатися і скинути чинну на той момент українську владу.
Що ж стосується земляків, то зловмисник закликав жителів Харківщини до створення з так званими «ДНР» і «ЛНР» «державного утворення Новоросія».
У березні цього року підсудний визнав свою провину, про що було укладено відповідну угоду між ним і прокурором.
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Суд затвердив угоду, визнавши «вояку» винним, і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.
Раніше ми писали про те, що в Харкові терорист «ДНР» намагався закласти вибухівку в популярному торговому центрі «Французький бульвар». Уродженець Донецької області планував здійснити теракт ще взимку.
17 лютого чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій, зібраний на основі ручної гранати, біля входу в торгово-розважальний центр. Тієї ж ночі вибухівка була виявлена охоронцями центру та знешкоджена фахівцями-вибухотехніками Нацполіції.
Незважаючи на те, що злочинець практично не залишив ніяких слідів, співробітники СБУ встановили його особу. Як потім з'ясувалося, він дотримувався ряду заходів конспірації: проживав під чужим ім'ям, використав кілька комплектів підроблених документів, постійно міняв місце проживання і номери на своєму автомобілі.
Його вдалося затримати 5 березня у Борисполі, де він намагався втекти на машині від правоохоронців та погрожував застосувати проти них зброю.
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