Одного з потерпілих забрала швидка

У центрі Харкова на двох чоловіків впало дерево

Про інцидент, який стався на вулиці Чернишевського, 37, повідомили в телеграм-каналі ВЕХА.

За інформацією автора, дерево придавило чоловіка років 50 і 18-річного хлопця. Очевидці негайно викликали швидку, яка приїхала через три хвилини, і витягли потерпілого. Старший з постраждалих був у свідомості, але ледве міг триматися на ногах. Бригада швидкої забрала його в лікарню.

Медики діагностували у нього легкі травми голови і грудної клітини. Зараз його життю нічого не загрожує.

Другий постраждалий від госпіталізації відмовився.

Крім того, дерево, що впало, пошкодило фасад старовинної будівлі, а також автомобіль таксі, який стояв поблизу. Водій авто допомагав діставати з-під гілок старшого чоловіка.

Синоптики попереджають, що одним днем такі погодні умови не обмежаться, і прогнозують шквальний вітер в середу і четвер.

Як пишуть у соцмережах, негода наробила біди по місту. Так, у групі «ХС Харків» опублікували фото дерева, що впало на Халтуріна, порадивши жителям міста поки що об'їжджати це місце стороною.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові одна з вулиць міста пішла під воду.

Через прорив труби вулицю Київську залило гарячою водою, якою змушені були їздити водії. В коментарях один з читачів назвав побачену картину «санітарним виварюванням авто».

Нагадаємо, на Харків насувається похолодання і шквали.

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