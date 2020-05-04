Харків'яни скаржаться на подорожчання овочів в українських супермаркетах, демонструючи ціни на імпортні продукти

В той час, як фермери тоннами викидають на смітники цибулю і мішками – свіжу редиску, ціни на картоплю, цибулю, огірки, привезені з-за кордону, змушують українців задуматися про те, купувати чи ні ті чи інші овочі, передає Politeka.net.

Так, у групі «Харків 1654» користувач продемонстрував цінники на овочі в одному з великих мережевих супермаркетів.

Як видно на фото, кілограм раннього часнику з Китаю коштує 97 гривень, кілограм ранньої картоплі з Єгипту продають по 20 гривень, албанська рання капуста – за 21,39 грн/кг, солодкий перець з Туреччини – 116,59 грн, а помідори звідти ж за знижкою можна взяти за 44 гривні за кілограм.

«У той час, поки українські фермери викидають і роздають безкоштовно свій урожай, в мережі АТБ щосили продають дорогі імпортні овочі», – йдеться у підписі до світлин.

Однак, якщо уважно подивитися на фото, то можна відзначити як мінімум одну гарну новину – істотне падіння ціни на часник. У розпал вірусної паніки ціна на нього злетіла до 170-190 гривень за кілограм.

Раніше ми писали про те, що жителі Одеської області, не маючи можливості реалізовувати свій товар, просто його викинули: в лісосмузі в Овідіопольському районі була виявлена ціла купа свіжої редиски.

В умовах карантинних обмежень фермерам Одеської області, як і всієї України, дуже складно збувати поспевший урожай. Адже ринки закрилися, а супермаркети, користуючись ситуацією, диктують сільгоспвиробникам свої оптові ціни.

А в Херсоні один з фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз в мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі та ягоди просто згнивають, тому аграрії змушені їх викидати.

Нагадаємо, українець вирішив прославитися на коронавірусі, відео наробило шуму.

Як повідомляла Politeka, харків'янка купила хліб з "особливою" начинкою.

Також Politeka писала, що у Зеленського розкрили хитрий план наживи на українцях.