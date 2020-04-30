В Харківській області китайський вірус діагностовано у 65 працівників установ охорони здоров'я

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Станом на 30 квітня діагноз підтверджений у 249 осіб. Нові випадки коронавіруса зафіксували у жителів Харкова, Харківського та Зміївського районів.

У лікарнях перебувають 98 громадян, ще 127 – на самоізоляції. Три людини – у важкому стані, один з них підключений до апарату штучної вентиляції легенів, двоє – на кисневій масці.

Під підозрою на коронавірус знаходяться 144 особи, з яких 109 – у лікарні, а 35 – на самоізоляції.

З початку пандемії на Харківщині зафіксовано 514 підозр COVID-19: 249 випадків підтвердилися, 121 спростовано, 25 осіб одужали і чотири померли.

У регіоні зафіксовані спалахи коронавіруса в психіатричній лікарні в селі Стрілеча, а також у селі Високопілля Валківського району, де від коронавіруса померли дві пенсіонерки. Обидва населених пункти закриті на карантин.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині спалахнув скандал із забезпеченням медиків швидкої допомоги засобами захисту. Більшість працівників бояться відкривати реальний стан речей через погрози, а про їх проблеми написав бізнесмен Юрій Сапронов.

Про те, що насправді відбувається в службі швидкої попомощи, журналістам також розповіли медики, які працюють на підстанції №1 на вулиці Отакара Яроша.

«Вони сказали правду. Для них професіоналізм, лікарська етика, чесність важливіше дурниці їх керівників. На кону життя і харків'ян, і життя лікарів. У яких, умовно, один респіратор на машину, або немає ні захисних щитків, ні костюмів, ні безконтактного термометру».

Нагадаємо, що чекає на харків'ян у разі підтвердження коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka повідомляла, що гіпермаркети встановили захмарні ціни на маски.