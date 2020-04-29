Любов до батьківщини і патріотизм дітям на Харківщині прищеплюватиме Євген Грицков, раніше помічений у компанії украинофобов

Головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання цю людину призначив голова ХОДА Олексій, передає Depo. Харків. Відповідне розпорядження вже з'явилося на сайті облдержадміністрації.

У персональний склад координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській ОДА увійшли сім нових членів, серед яких заступник Кучера Грицков, а вивів 11.

За інформацією видання, у свій час Грицкова бачили в компанії з колишнім губернатором Харківщини та екс-нардепом Михайлом Добкіним з червоним прапором. Більш того, він засвітився на відео Добкіна, знятому 8 травня на тлі німецького Бундестагу в 2018 році. Тоді політик разом з однодумцями відправився в Берлін. В мережі він опублікував знімок, на якому позує з георгіївською стрічкою на піджаку, забороненою в Україні, а також біля підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю з прапором Перемоги.

У травні 2015 року Грицков балотувався в Харківську облраду від «Опозиційного блоку», однак так і не зміг отримати мандат.

Раніше ми розповідали, що конкурс на посаду керівника управління культури і туризму Харківської ОДА виграла Людмила Терещенко. До 2017 року вона (в дівоцтві Пінєгіна) очолювала Харківський обласний центр молоді.

У період Революції Гідності і «руської весни» Терещенко відзначилася скандальними постами в соціальних мережах, виступивши на підтримку президента країни-агресора Володимира Путіна.

Так, у «Вконтакте» Терщенко репостила публікації з проросійських груп, в яких хвалили главу РФ за анексію Криму і за те, що він «поімєл США і ЄС».

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Як повідомляла Politeka, любителю Путіна зірвали гастролі в Україні.

Також Politeka писала, що росіянам почали видавати паспорти України.