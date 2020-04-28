Поки одні харків'яни влаштовують суботники і вичищають від сміття береги річок і парки, інші продовжують активно засмічувати рідне місто
Чергове підтвердження того, що люди плювати хотіли на екологію і турботу про природу, опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.
На записі – річка Уди в районі Жихаря. Від мальовничих пейзажів камера плавно ковзає по воді, і вже через секунду перед очима користувачів з'являється завалена пластиковими пляшками водойма.
Тут же – й інше сміття, який перетворив мальовничу річку на локацію для зйомок фільмів про який-небудь черговий апокаліпсис. І все це – серед свіжої весняної зелені і буянння природи.
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«В Японії сміття роблять шикарні острови, у Китаї - дороги, а у нас до смітника донести не можуть. Немає слів), не, є: хочете покращення – почніть з себе!», «Ніхто не задумається, той, хто може думати, так не надходить», «Дааа! Мляво смітять, без натхнення, але це можна виправити... Пропоную створити громадський координаційний центр. Робоча назва: "Зас*емо місто разом!" Хто за? Одноголосно! Самозванців нам не треба, бригадиром буду я», «Люди, що ви творите? Бідна наша земля, засмітили далі нікуди, не кажучи за річки і озера», «І як таке чистять??? Це тільки вручну з човна збирати», – пишуть під публікацією обурені користувачі.
Раніше ми писали про те, що в Біле озеро в національному природного парку «Гомільшанські ліси» у Зміївському районі вилили нечистоти. За інформацією екологів, вода в озері помутніла і придбала характерний яскраво-зелений колір з маслянистими плямами. Також вона має вкрай неприємний запах.
Нагадаємо, екологічна катастрофа накрила Україну.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, на що перетворився улюблений парк харків'ян.
Також Politeka писала, що популярне місце відпочинку харків'ян опинилося на межі катастрофи.