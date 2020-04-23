Поки кафе, ресторани та інші заклади у Харкові закриті через карантин, зловмисники вирішили нажитися, обносячи спорожнілі приміщення

Так, у центрі міста прямо серед білого дня компанія мародерів взялася викручувати лампочки на головному вході в заклад «За Фрейдом».

Відповідний відеозапис опублікували в харківських пабліках у соціальних мережах, передає Politeka.net.

Як видно на записі, хлопці викручують лампочки, а один стоїть «на шухері». При цьому ніхто їх не чіпає, машини проїжджають повз, а самі «демонтажери» відчувають себе на диво спокійно.

Прямо средь бела дня в центре города трое пид***сов выкручивают лампочки на главном входе заведения «По Фрейду». Один стоит на стреме, двое выкручивают. Если кто их узнал, напишите Жене Зубу, ссылка на него в первом комментарии Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 23. April 2020

«Третій п**рило знімає відео і нічого не зробив. Браво, зараз модно, знімати і нічого не робити», «А чого мовчимо? Тільки знімати і здатні», «Скоро не тільки лампочки будуть викручувати», – обурюються користувачі.

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У мережі користувачі прокоментували побачене, назвавши своїх сусідів по місту дикунами та іншими схожими словами, а також обурившись на те, як буде виглядати рідне місто після закінчення карантину.

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За інформацією очевидців, громадянин спочатку погрожував вистрелити собі в голову з пістолета, а потім наставив його на автомобіль, який проїжджав повз. Свідки того, що відбувається, викликали поліцію, і вже незабаром прибули чотири патрульних машини.

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