Могли постраждати ні в чому не винні люди

У Харкові терорист «ДНР» намагався закласти вибухівку в популярному торговому центрі «Французький бульвар»

Уродженець Донецької області планував здійснити теракт ще в лютому, однак про підозру СБУ оголосила йому тільки зараз, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

За інформацією силовиків, 17 лютого цього року чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій, зібраний на основі ручної гранати, біля входу в торгово-розважальний центр. Тієї ж ночі вибухівка була виявлена охоронцями центру та знешкоджена фахівцями-вибухотехніками Нацполиции.

Незважаючи на те, що злочинець практично не залишив ніяких слідів, співробітники СБУ встановили його особу. Як потім з'ясувалося, він дотримувався ряду заходів конспірації: проживав під чужим ім'ям, використав кілька комплектів підроблених документів, постійно міняв місце проживання і номери на своєму автомобілі.

Його вдалося затримати 5 березня у Борисполі, де він намагався втекти на машині від правоохоронців та погрожував застосувати проти них зброю.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта справи в Києві співробітники спецслужби вилучили нарізний карабін Форт-205, без дозвільних документів, бойовий пістолет Форт-12, гранату РГД-5, близько 200 набоїв різного калібру до автомата і пістолета, димову шашку. Також були виявлені підроблені особисті документи з його фотографією, 4 державних номерних знаки для автомобіля та електронні пристрої для зчитування кодів автомобільних сигналізацій.

Виявилося, що злочинець кілька років перебував у розшуку за підозрою в причетності до ряду інших епізодів, зокрема, участі в діяльності незаконних збройних формувань, викрадення авто і так далі.

На даний момент триває досудове слідство, розпочате за ст. 258 і 263 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали про те, що харків'янин, який у 2014 році добровільно вступив до лав «армії ЛНР», допомагав терористам в зборі інформації для підготовки терактів в рідному місті. Чоловік був командиром взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР».

Зловмисник потрапив у поле зору Служби безпеки відразу ж, як приїхав в Харківську область з території Російської Федерації і став збирати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону. Особливо бойовика цікавила залізничні колії і станції, Харківський метрополітен, автовокзали.

Більш того, протягом деякого часу він регулярно особисто «оглядав» об'єкти в різних місцях Харківщини.

Всі зібрані дані чоловік збирався передати терористам «ЛНР», щоб ті надалі організували теракти і диверсії на території регіону.

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