Карантин вніс свої корективи в сценарій передвеликодніх і великодніх свят, проте виявилося, що закони писані не для всіх

Як відомо, Кабмін посилив умови карантину і заборонив масові заходи, однак, судячи з того, як віряни кинулися в храми на Вербну неділю, вже можна говорити, що вимушена ізоляція може тривати набагато довше, ніж обіцяє влада. Тим більше, що попереду – святкування Великодня, передає Politeka.net.

Свої думки з приводу поведінки особливо віруючих висловив відомий харківський юрист і депутат мерії Ігор Черняк на сторінці у Фейсбуці.

Він опублікував знімок, зроблений біля одного з храмів у Дніпрі. Як видно на фото, у церкві повно віруючих, які навіть дітей привели причаститися, наплювавши на попередження про небезпеку зараження китайським вірусом.

«Можна ввести карантин. Закрити метро. Зупинити економіку. Штрафувати за прогулянки в парках і пробіжки на стадіоні. Тільки все це, вибачте мене, до одного місця... поки люди стоять у черзі, щоб причастити себе і дітей з однієї ложечки!», – пише він.

Автор підкреслює, що всі світові релігії через пандемію змушені були змінювати свої порядки. Наприклад, Папа Римський читає послання місту та світу на порожній площі у Ватикані, святині в Медині і Мецці закриті на невизначений час, проте Україна і тут – «попереду планети всієї».

«У нас же є канонічний православний патріархат! І найбільш правильні парафіяни! Будемо проклинати владу, скуповувати гречку й антибіотики про запас, і стояти в чергах, щоб посвятити вербу! Бо як же без верби? А раптом епідемія спалахне, а ми без освяченої верби?», – іронізує Черняк.

Підсумовуючи все, він радить через 3-4 тижні не дивуватися, звідки візьмуться моторошні цифри в статистиці вірусу.

Відзначимо, що в Харкові парафіяни не відставали від Дніпра, і фото черг біля церков з'явилися і в місцевих групах. Адекватна й законослухняна частина городян з цього приводу не стримували емоцій.

«Страшно подумати, що почнеться після лобизань христосевоскресевоістинувоскресе. Фу, і в звичайні роки нудило від цих упереджень, а тепер вони ще й небезпечні для життя та здоров'я», «А священики, які причащають, у масках)», «Природний відбір у дії», «А якщо подумати, що кожна така бабуся тепер сходить зі свяченою вербичкою до іншої бабусі, яка не змогла сходити в церкву», «Якщо ніяка сила не утримує цих бабусь будинку, то все решта просто безсилі», «А цікаво - у самих батюшок почуття самозбереження немає?.. Їх же теж можуть заразити. І скільки таких прикладів на західній Україні», «А дітям гуляти не можна! Ви шо? Сидіть вдома», «Навіщо? В душі важливіше, вірити! Бути людиною! Поцілувати і рознести заразу 😡😡😡 Нерозумно, про близьких, не думають! Про себе вже ясно 😨😨😨», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, стало відомо, кого і як будуть карати за порушення карантину на Великдень.

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