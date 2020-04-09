Незважаючи на всі застереження рятувальників і правоохоронців, підпали сухої трави на Харківщині не припиняються
Лише за минулу добу співробітники Служби порятунку здійснили 86 виїздів на гасіння сухої трави, хвойної підстилки, листя, очерету та сміття, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області.
Вогонь знищив близько 46 гектарів природних екосистем, пошкодив шість житлових будинків і п'ять госпбудівель.
Причина всіх НП – одна і та ж. Люди палять сміття та сухостій, причому деякі роблять це усвідомлено і навмисно.
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Чергова така витівка призвела до того, що в четвер, 9 квітня, палала суха трава в районі Окружної дороги біля кладовища №17.
Білий густий дим затягнув все навколо, зробивши видимість на дорозі практично нульовою. Як це виглядало з кабіни водіїв, показали в групі «ХС Харків», опублікувавши відповідне відео.
До чого призводить безконтрольне спалювання сміття чи навмисний підпал трави в Кечигівському районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Руслан Скляр.
На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.
І тут же на відео чоловік демонструє, що природа навіть у такій катастрофічній ситуації бере своє. На місці згорілого гнізда качка відклала нові яйця.
«Люди, не паліть траву», – просить чоловік в кадрі, однак навряд чи його чують ті, хто, підпалюючи природу і знищуючи екосистеми, розважається, спостерігаючи за результатами своєї злочинної діяльності і слухаючи крики тварин і птахів, які гинуть у вогні.
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