Ризик ДТП у таких умовах дуже високий

Незважаючи на всі застереження рятувальників і правоохоронців, підпали сухої трави на Харківщині не припиняються

Лише за минулу добу співробітники Служби порятунку здійснили 86 виїздів на гасіння сухої трави, хвойної підстилки, листя, очерету та сміття, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області.

Вогонь знищив близько 46 гектарів природних екосистем, пошкодив шість житлових будинків і п'ять госпбудівель.

Причина всіх НП – одна і та ж. Люди палять сміття та сухостій, причому деякі роблять це усвідомлено і навмисно.

Чергова така витівка призвела до того, що в четвер, 9 квітня, палала суха трава в районі Окружної дороги біля кладовища №17.

Білий густий дим затягнув все навколо, зробивши видимість на дорозі практично нульовою. Як це виглядало з кабіни водіїв, показали в групі «ХС Харків», опублікувавши відповідне відео.

На Окружной (район 17-го кладбища) какие-то гондоны опять подожгли траву 🔥 Все в дыму, видимость на этом участке дороги практически нулевая. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 9. April 2020

До чого призводить безконтрольне спалювання сміття чи навмисний підпал трави в Кечигівському районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Руслан Скляр.

На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.

І тут же на відео чоловік демонструє, що природа навіть у такій катастрофічній ситуації бере своє. На місці згорілого гнізда качка відклала нові яйця.

Ось так жителі Кегичівського району піклуються про природу 😔😞😔 Gepostet von Руслан Скляр am Freitag, 27. März 2020

«Люди, не паліть траву», – просить чоловік в кадрі, однак навряд чи його чують ті, хто, підпалюючи природу і знищуючи екосистеми, розважається, спостерігаючи за результатами своєї злочинної діяльності і слухаючи крики тварин і птахів, які гинуть у вогні.

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