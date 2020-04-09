Через карантин, що триває вже не перший тиждень, чимало українців опинилися в буквальному сенсі на межі виживання через відсутність роботи

Єдине, на що спромоглася держава, щоб «полегшити» життя пересічних громадян у цей період, – це відкрити ломбарди, передає Politeka.net. Таким чином українцям натякають, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, і на якусь допомогу від влади особливо розраховувати не варто.

З цього приводу в групі «Харківські Будні» з'явився відеозапис, в якому чоловік дякує президенту України за «турботу». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

«Дорогий, шановний Володимире Олександровичу Зеленський! США дає по тисячі доларів людям в якості компенсації на карантині, Німеччина знижує ціни на 50%, але це все дурниця! Спасибі вам велике за відкриті ломбарди та кредитні спілки. Вирішив скористатися вашою пропозицією: йдемо на ломбард. Усім мир!», – каже чоловік, який несе під пахвою плазмовий телевізор.

Харьковчанин благодарит Зеленского за открытые ломбарды😁 Наш телеграмм ⤵️ подписывайтесь 😉 https://t.me/joinchat/AAAAAFFJXis2FwCPYKRXWQ Gepostet von Харьковские Будни am Donnerstag, 9. April 2020

З 8 квітня чиновники вирішили послабити карантин і дозволили роботу підприємців з декількох сфер. Тепер дозволяється: поштова та кур'єрська діяльність, будівельні роботи, роботи із збирання та заготівлі відходів, установи для торгівлі будівельними матеріалами, а також хімчистки.

Крім того, документ вводить процедуру обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон України.

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