Стадіон «Металіст» у Харкові можуть використати в якості польового госпіталю для лікування людей, заражених китайським вірусом

Про це в ефірі програми «Віддзеркалення» заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Politeka.net.

За його словами, це станеться в разі необхідності.

«Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому «Металісті». Вже ми групою фахівців, в тому числі й лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є (там можна розмістити велику кількість людей), зробити такий госпіталь», – пояснив чиновник.

Крім того, розглядається можливість використання бази «Металіст» у селищі Високому для розміщення хворих або для обсервації.

У свою чергу харків'яни не в захваті від таких перспектив, про що вони поспішили написати в соцмережах. По-перше, не всі зрозуміли, що госпіталь буде не під відкритим небом, по-друге, сама ідея звозити хворих на стадіон в центрі міста у багатьох викликала подив.

«Таке відчуття, що весь Харків і область повинні обов'язково захворіти. А у Високому 4 табори дитячих, якщо не більше. Давайте ще і там розміщувати», «Ну звичайно, більше ж ніде», «Ну так, свіже повітря, безкоштовний перегляд матчів)», «Навколо житлові будинки, який госпіталь?! На стадіон «Динамо», подалі від центру!», «У Харкові мало лікарень?», – обурюються городяни.

Раніше ми розповідали про те, що станом на 8 квітня в Харкові зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом. Двоє з хворих – члени однієї сім'ї, які нещодавно повернулися з Польщі.

На думку депутата Харківської міськради Ігоря Черняка, те, що в регіоні так мало людей з діагнозом COVID-19, – не заслуга влади в боротьбі з епідемією, а банальна відсутність нормального тестування.

Нагадаємо, українка присоромила владу за боротьбу з вірусом за допомогою штрафів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові маршрутник уникнув штрафу за порушення "правила 10-ти".

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