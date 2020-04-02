Актори і працівники Молодіжного драматичного театру в Харкові звертаються з проханням про допомогу колезі, який потрапив у біду

Актор театру Олександр Олешко опинився в реанімації. Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію МДТ на сторінці у Фейсбуці.

«Співробітника нашого театру спіткало велике нещастя: наш друг, член нашої театральної родини, колега, артист світла, виконавець ролей у виставах і надзвичайний чоловік Олександр Олешко впав з великої висоти, отримав важкі травми і тепер бореться за життя», – йдеться у публікації.

На даний момент стан потерпілого стабільний. Медики займаються лікуванням внутрішніх органів, потім буде потрібна операція на спині.

Друзям і колегам Олександра вдалося зібрати 60 тисяч гривень, але цього дуже мало, адже за добу на лікування йде близько п'яти тисяч гривень.

Тому вкрай необхідна допомога на лікування. Всі, хто хоче підтримати сім'ю в цій складній ситуації, можуть перерахувати гроші на картку мами Олександра:

Карта 5168 7573 4510 4113 (Олешко Катерина Валентинівна).

Також потрібні донори крові. Здати її можна в лікарні невідкладної допомоги № 4 для Олешко Олександра Євгеновича (6 поверх, з 10:00 до 12:00).⠀

Раніше ми писали про те, що на людську небайдужість і батьки сподіваються трирічної Вікторії Романенко з Чугуєва, у якої лікарі діагностували дуже рідкісне захворювання легенів.

На думку медиків, дівчинка страждає хворобою Ослера-Рандю-Вебера. Це спадкове захворювання, що характеризується розширенням дрібних судин, які розташовуються на шкірі, слизових і серозних оболонках, артеріовенозні шунти у внутрішніх органах і аневризми, що проявляється кровоточивістю.

Допомогти Вікторії готові фахівці однієї з клінік Барселони в Іспанії. Вони можуть взяти її на лікування і призначити імунотерапію. Однак є одне але… Вартість лікування – 27 тисяч євро.

Щоб зібрати необхідну суму, є шість місяців.

Картка ПриватБанку для збору коштів: 4149 4996 4625 4126 Романенко Ганна (мама Вікторії). Телефон: (095) 466 3471.

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