Карантин не став перешкодою для любителів легкої наживи
У харківських багатоповерхівках активізувалися злодії, які обрізають кабелі і перевіряють квартири на предмет доступності, передає Politeka. При цьому вони абсолютно не бояться того, що їх обличчя можуть потрапити на камери відеоспостереження, матеріали з яких потім з цікавістю вивчатиме поліція.
Так, завдяки камерам, вдалося сфотографувати «спайдермена» на Горизонті. Запис з'явився в групі "Типове ХТЗ". Спочатку він намагається дотягнутися до проводів, які йдуть у квартири, ставши на перила, проте потім десь роздобув стілець і, видершись на нього, почав смикати кабелі.
Юрій Ткач із "Квартал 95" змінився до невпізнання, дружина і дочка оцінили: "Красень"
Нарахування штрафів і відсотків по-новому: ПриватБанк попередив українців
Російська Кардашян засвітила найсоковитіші місця у прозорій сітці: кращі ракурси
Долар відреагував на змову Зеленського з Порошенком: чого тепер чекати українцям
Друге відео зроблене в одному з будинків в Індустріальному районі міста. Як видно, чоловік тиняється біля дверей, довго щось розглядають, потім йде.
«Знайомтеся з любителями легкої наживи і будьте уважнішими. Ходять по під'їздах, смикають ручки дверей, обрізають дроти і крадуть все, що можна вкрасти», – йдеться у підписі до публікації.
Зазначимо, що незважаючи на те, що переважна більшість харків'ян зараз цілодобово вдома через карантин, злодіїв це абсолютно не лякає. Вони примудряються вираховувати, де немає нікого, й обносять квартири. Наприклад, минулого тижня в районі Горизонту знову ж злодії пограбували квартиру на вул. В. Кільцевій, 134 . Фото наслідків візиту непрошених гостей опублікували в соцмережах.
На кадрах – розкидані по всій квартирі речі, перекопані полиці і шафи.
Ми також розповідали, що в Дніпрі злодії відкрили полювання на породистих собак.
Нагадаємо, злодії знайшли перевірений спосіб перевести в готівку вкрадене у харків'ян.
Як повідомляла Politeka, тепер грабують щогодини: топ-5 порад поліції, як захистити квартиру від злодіїв.
Також Politeka писала, що правоохоронцям вдалося вирахувати відчайдушного домушника, який вкрав сумку грошей.