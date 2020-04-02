Карантин не став перешкодою для любителів легкої наживи

У харківських багатоповерхівках активізувалися злодії, які обрізають кабелі і перевіряють квартири на предмет доступності, передає Politeka. При цьому вони абсолютно не бояться того, що їх обличчя можуть потрапити на камери відеоспостереження, матеріали з яких потім з цікавістю вивчатиме поліція.

Так, завдяки камерам, вдалося сфотографувати «спайдермена» на Горизонті. Запис з'явився в групі "Типове ХТЗ". Спочатку він намагається дотягнутися до проводів, які йдуть у квартири, ставши на перила, проте потім десь роздобув стілець і, видершись на нього, почав смикати кабелі.

Друге відео зроблене в одному з будинків в Індустріальному районі міста. Як видно, чоловік тиняється біля дверей, довго щось розглядають, потім йде.

«Знайомтеся з любителями легкої наживи і будьте уважнішими. Ходять по під'їздах, смикають ручки дверей, обрізають дроти і крадуть все, що можна вкрасти», – йдеться у підписі до публікації.

Зазначимо, що незважаючи на те, що переважна більшість харків'ян зараз цілодобово вдома через карантин, злодіїв це абсолютно не лякає. Вони примудряються вираховувати, де немає нікого, й обносять квартири. Наприклад, минулого тижня в районі Горизонту знову ж злодії пограбували квартиру на вул. В. Кільцевій, 134 . Фото наслідків візиту непрошених гостей опублікували в соцмережах.

На кадрах – розкидані по всій квартирі речі, перекопані полиці і шафи.

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