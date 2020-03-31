В мережі показали, як доставляють продукти в Харкові під час карантину

Повна антисанітарія сталася під час доставки курячого м'яса на оптовій базі в Харкові. Фото опублікували в мережі на місцевому популярному телеграм-каналі, повідомляє Politeka.

Так, на фото видно, як цілих курей без упаковки просто складають на брудний бетон. Інцидент стався на оптовій базі на вул. Морозова в Харкові.

«Ось так гігієнічно і акуратно складають курочок на брудний бетон, а потім в машину на продаж», – підписали кадр в мережі.

Також ми писали, що у Києві розгорівся скандал через те, що під час доставки хліба не дотримувалися карантинні норми. Чоловік, який постачає хліб у магазин, перекладав його з автомобіля у візок голими руками, забувши про всі правила карантину.

Нагадаємо, що в Харкові розмістили намети для прийому хворих коронавірусом. Намети поставили на території 22-ї лікарні. Інформація про це з'явилася в місцевих ЗМІ і соцмережах.

В наметах лікарі зможуть проводити первинний огляд пацієнтів з коронавірусом і приймати рішення щодо їх подальшої госпіталізації. Всього 6 таких пунктів на Харківщині.

У кожному наметі знаходиться кілька розкладних ліжок з матрацами, твердопаливна піч.

За даними ДСНС, по всій Україні встановили 217 таких пунктів.

У мережі вже почали сміятися з таких вжитих заходів у нашій країні, порівнюючи з китайськими, де за тиждень збудували нову сучасну лікарню з усім потрібним для хворих коронавірусом.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.

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