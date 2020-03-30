В мережі показали, як виглядає метро в Харкові без пасажирів

Фото з'явилося на харківському каналі в Телеграм, повідомляє Politeka.net.

«Апокалиптичное метро, станція Перемога в очікуванні шановных пасажирів», – відзначили в мережі.

Так, на колажі з чотирьох фото можна розглянути станцію метро «Перемога» без пасажирів, порожні лави, а також порожній вагон без людей. В цілому, знімки вийшли лякаючими і незвичними для харків'ян.

Також цікаво, що городяни з нетерпінням чекають відкриття метро і навіть вважають хвилини. Так, 29 березня о 15 годині до відкриття метро залишалося 614 годин і 15 хвилин.

Зазначимо, що «Перемога» – це 30-та станція Харківського метрополітену. Розташована на Олексіївській лінії метро за станцією «Олексіївська».

Нагадаємо, що у Харкові вандали помалювали пустує метро.

У Харкові невідомі помалювали підземний перехід в метро, пошкодили обшивку стін і магазинів. Крім того, в підземці просто засіли бездомні.

«Метро з 8 змінилося за час карантину», – підписали кадри автори публікації.

Так, на фотоподборке видно, як підземні переходи в метро Харкова «перетворилися»: помальовані графіті стіни, відігнута сталь на вікні кіоску, замальовані рекламні плакати та інше. Крім того, на фото потрапили бездомні, які зручно розташувалися під стінкою на дистанції один від одного.

В мережі користувачі прокоментували побачене, назвавши своїх сусідів по місту дикунами та іншими схожими словами, а також обурившись на те, як буде виглядати рідне місто після закінчення карантину.

«Дикуни...», «Ну тепер справжній Нью-Йорк», «Ось виродки», «А що ви хотіли, цілком передбачувано», «знаєте віршик: крихітка син до батька прийшов... ось цьому добре і погано вчити треба з пелюшок в сім'ї, тоді і в суспільстві він буде людиною, а не свинею.», «Так Бекетова і до цього був у такому стані.... Цікаво, що люди без певного місця проживання лежать, дотримуючись дистанцію», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.

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