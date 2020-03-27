Харків'яни звернулися до влади міста з проханням побудувати спецклініку для лікування хворих на коронавірус
Відповідна петиція з'явилася на сайті Харківської міської ради, передає Politeka. Її автор – такий собі Сергій Ігорович.
Він запропонував свій шлях перемоги над коронавірусом. Чоловік пропонує мерії звернутися до уряду Китаю з проханням побудувати в Харкові лікарню на тисячу ліжок, забезпечити її медичним обладнанням, працівниками і ліками.
«Китай в даний час є єдиною державою, яка має людські ресурси, професійні ресурси, матеріальні ресурси, сучасні швидкісні ресурси для припинення захворювання коронавірусом. У Китаю є святий і моральний обов'язок допомогти всім державам, постраждалим від захворювання, що народилося в Китаї», – говориться в тексті петиції.
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Щоб її взяли на розгляд у міськраді, вона повинна набрати не менше п'яти тисяч голосів за 90 днів. Поки що за неї проголосували лише 35 чоловік.
Як відомо, будівництво медзакладу для лікування хворих смертоносним коронавірусом в китайському мегаполісі Ухань завершили в рекордно стислі терміни – всього за 10 днів. Його площа склала 25 тис. кв. м. У госпіталь на роботу прибутку 1400 військових медиків.
В яких умовах перебувають лікарні в період епідемії коронавіруса навіть не в регіонах, а в містах-мільйонниках в Україні, показали на прикладі Харкова. У групі «Харківські Будні» у соціальній мережі Фейсбук опублікували кілька фотографій, зроблених в Харківській обласній інфекційній клінічній лікарні.
На кадрах – старі пружинні ліжка виробництва 50-60 років минулого століття з не менш старими матрацами. Коридори заставлені бувалими меблями, а санвузол не витримує ніякої критики.
Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавірус.
Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.
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