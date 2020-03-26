Якщо виникне необхідність посилення карантинних заходів через коронавірус, на в'їзді в Харківську область можуть з'явитися блокпости
Про це під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполиции в області Валерій Сокуренко, передає «Город Х».
За його словами, зараз поліція спільно з прикордонниками, міграційною службою та санітарними лікарями перевіряють, як дотримуються режиму самоізоляції люди, котрі прибули в Харків з-за кордону.
На сьогодні карантинно-епідеміологічні пости вже працюють у Київській та Чернівецькій областях.
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Раніше ми писали про те, що в Харкові 10 осіб порушили режим самоізоляції після повернення з-за кордону. Про це розповіла головний санітарний лікар області Любов Махота.
Доктор зазначила, що в пошуках цих громадян активно бере участь поліція. Проте встановити їх місцезнаходження поки не представляється можливим.
«Є випадки, коли вказують неіснуючі номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана п'ять років тому», – наголосила Махота.
За таке порушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
На даний момент на режимі самоізоляції у Харкові перебувають 200 чоловік.
Ми також писали, що в одному з відділень пошти міста виявили велику партію медичних масок, при цьому у продажу в аптеках їх немає. Про це в мережі повідомив користувач В'ячеслав Ющенко.
«Сьогодні. 19 відділення, Нова пошта, відправка партії масок, при цьому у Харкові в продажі масок немає», – зазначив він, продемонструвавши наочне фото з масками.
Нагадаємо, як будуть рятувати від коронавіруса "не особливих" українців.
Як повідомляла Politeka, городяни вирішили наплювати на карантин.
Також Politeka писала, що харків'янка витратила весільні гроші на покупку масок для інших і поплатилася.