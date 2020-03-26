Такі заходи вже діють у двох областях України

Якщо виникне необхідність посилення карантинних заходів через коронавірус, на в'їзді в Харківську область можуть з'явитися блокпости

Про це під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполиции в області Валерій Сокуренко, передає «Город Х».

За його словами, зараз поліція спільно з прикордонниками, міграційною службою та санітарними лікарями перевіряють, як дотримуються режиму самоізоляції люди, котрі прибули в Харків з-за кордону.

На сьогодні карантинно-епідеміологічні пости вже працюють у Київській та Чернівецькій областях.

Раніше ми писали про те, що в Харкові 10 осіб порушили режим самоізоляції після повернення з-за кордону. Про це розповіла головний санітарний лікар області Любов Махота.

Доктор зазначила, що в пошуках цих громадян активно бере участь поліція. Проте встановити їх місцезнаходження поки не представляється можливим.

«Є випадки, коли вказують неіснуючі номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана п'ять років тому», – наголосила Махота.

За таке порушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

На даний момент на режимі самоізоляції у Харкові перебувають 200 чоловік.

Ми також писали, що в одному з відділень пошти міста виявили велику партію медичних масок, при цьому у продажу в аптеках їх немає. Про це в мережі повідомив користувач В'ячеслав Ющенко.

«Сьогодні. 19 відділення, Нова пошта, відправка партії масок, при цьому у Харкові в продажі масок немає», – зазначив він, продемонструвавши наочне фото з масками.

Нагадаємо, як будуть рятувати від коронавіруса "не особливих" українців.

Як повідомляла Politeka, городяни вирішили наплювати на карантин.

Також Politeka писала, що харків'янка витратила весільні гроші на покупку масок для інших і поплатилася.