Деяким громадянам плювати не тільки на своє здоров'я, але й на безпеку інших

10 осіб, які прибули в Харків з-за кордону, відмовилися дотримуватися режиму самоізоляції у зв'язку з коронавірусом

Про це в прямому ефірі UA:Харків розповіла головний санітарний лікар області Любов Махота, передає Politeka.

Доктор зазначила, що в пошуках цих громадян активно бере участь поліція. Проте встановити їх місцезнаходження поки не представляється можливим.

«Є випадки, коли вказують неіснуючі номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана п'ять років тому», – зазначає Махота.

За таке порушення передбачено кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

В Харькове полиция разыскивает вернувшихся из-за границы 10 человек, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса "10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 25. März 2020

На даний момент на режимі самоізоляції у Харкові gtht,edf.nm 200 осіб.

«Це наш менталітет...», «Як завжди)) Спочатку робимо, а потім думаємо?!!», «Ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження інших громадян. Тоді самі будуть проситися в обсервацію», «у нас злочинців не шукають нікому не треба а тут приїхали», «у нас недоумків і без цих 10 вистачає: на вулиці аншлаг на дитячому майданчику. Як ще ідіотам треба пояснювати сидіти вдома?», «Що за маячня, ніхто нікого не шукає, чиновникам ПО..Й їм лише б на папері все красиво було», – пишуть люди у коментарях під відео.

Пізніше завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківської лабцентра Ганна Сухорукова уточнила, що в четвер, 26 березня, частину з 10 розшукуваних знайшли.

«Частина людей вже знайдена, зараз буде хтось інший до кінця дня, якого ми не знайшли за місцем вказаним. Це не втікачі, це люди, які відсутні за місцем, вказаним у листі самоізоляції. Плаваюча цифра — одних людей вже знайшли, інші додадуться до кінця дня», — розповіла журналістам видання KHARKIV Today Сухорукова.

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