Військовий медик у Харкові знайшов непоганий, але, м'яко кажучи, незаконний спосіб додаткового заробітку

Майор медичної служби однієї з військових частин Національної гвардії України погорів на тому, що зажадав зі строковика півтори тисячі доларів за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секретар управління СБУ Харківщини Владислав Абдула, передає Politeka.

Правоохоронці затримали хабарника в обласному центрі неподалік від місця роботи під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

Слідство по справі триває, також ведеться пошук причетних до схеми інших військовослужбовців.

Раніше ми писали, що екс-директор Гутянского лісгоспу Віктор Сиса, якого називали головним «чорним лісорубом» Харківщини, відчув проблеми з грошима. Колишній керівник, якого затримали на передачу хабара детективу НАБУ в розмірі 110 тисяч доларів, зараз працює менеджером з продажу лісу і будматеріалів у фірмі "САП2020".

За інформацією журналістів, Сиса скаржиться на погіршення матеріального становища.

До 30 березня йому заборонено виїжджати за межі Харківської області. Сиса хотів оскаржити запобіжний захід, мотивуючи це тим, що за посадою на новій роботі йому необхідно часто їздити по регіону.

«Його матеріальне становище погіршилося внаслідок внесення застави, оплати послуг адвокатів, тому ризик приховування відсутній... Просив надати йому можливість виїхати за кордон для лікування/оздоровлення на Мертвому морі», – йдеться у постанові Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, в Харкові патрульні попалися на отриманні інноваційної хабара.

Як повідомляла Politeka, «рішала» з харківського вузу потрапив під статтю через іноземку.

Також Politeka писала, що викладач вузу потрапив у гучний скандал.