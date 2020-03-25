Коронавірус – не привід скасовувати весілля, вирішили закохані харків'яни і відправилися в ЗАГС за свідоцтвом про одруження

Фотографія молодят з'явилася в пабліку «ХС Харків», передає Politeka.

На фото – закохана пара позує через відкритий люк білого авто, прикрашеного весільними аксесуарами.

Зазначимо, що молода сім'я відповідально підійшла до нинішньої ситуації в місті і вирушила реєструвати стосунки у захисних масках.

Знімок став ковтком позитиву в низці занепадницьких, а часом і відверто депресивних публікацій на тему пандемії коронавіруса і карантину. Залишається побажати молодятам довгого і щасливого сімейного життя, адже вони не спасували перед першими труднощами!

Раніше ми розповідали про те, що діти, які сидять вдома на карантині, неабияк псують життя комунальникам. Так, під час карантину в АДС «Харківміськгазу» почастішали хибні виклики пожежно-рятувальної служби. Відзначається, що сотні дзвінків роблять діти.

Лише за одну добу аварійно-диспетчерська служба 104 АТ «Харківміськгаз» отримує близько 200 дзвінків, і вагома їх частина (15-20%) виявляються заздалегідь помилковими, оскільки є витівками дітей чи дорослих людей.

У "Харківгазі" відзначають, що за неправдиві виклики передбачено адміністративне покарання та кримінальна відповідальність. За цим слідує порушення статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».

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