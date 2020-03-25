У Харкові діти на карантині придумали собі нову «забаву»

Під час карантину в АДС "Харківміськгазу" почастішали хибні виклики пожарноспасательной служби. Відзначається, що сотні дзвінків роблять діти. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Так, за одну добу аварійно-диспетчерська служба 104 АКЦІОНЕРНОГО товариства "Харківміськгаз" отримує близько 200 дзвінків, і вагома їх частина (15-20%) виявляються заздалегідь помилковими, так як є витівками дітей чи дорослих людей.

У Харківгаз відзначають, що за неправдиві виклики передбачено адміністративне покарання та кримінальна відповідальність. За цим слідує порушення статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

«Помилкові дзвінки відволікають оператора і займають телефонні лінії, а в цей час хтось дійсно потребує допомоги пожежників, рятувальників, медиків. Адже в такі моменти рахунок йде на секунди. Тому батькам необхідно пояснювати своїм чадам наслідки подібної витівки», – заявив начальник аварійно-диспетчерської служби Дмитро Толпинский.

Нагадаємо, що харківським дітям тепер не можна кататися з гірок, на гойдалках та каруселях. Дитячі майданчики тепер заборонені для дітей у Харкові. Фото опублікували місцеві телеграм-канали.

На сидіннях гойдалок приклеїли оголошення, що карантин – це не канікули, і гуляти в місцях масового скупчення заборонено.

Відзначимо, що в Харківській області станом на ранок 25 березня досі не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі помалювали підземний перехід в метро, пошкодили обшивку стін і магазинів. Крім того, в підземці просто засіли бездомні. Фото з'явилися в місцевому паблике в instagram.

Так, на фотоподборке видно, як підземні переходи в метро Харкова «перетворилися»: помальовані графіті стіни, відігнута сталь на вікні кіоску, замальовані рекламні плакати та інше.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапило на відео.

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