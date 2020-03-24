Через страх заразитися коронавірусом жителі міста здатні на все

Харків'яни продовжують дивувати своїми маскарадними костюмами під час карантину

Багато магазинів вивісили оголошення на вході, що без маски за продуктами увійти не можна, а масок в аптеках, особливо, в передмісті Харкова та області немає, винахідливі жителі все частіше стали радувати око своїми неординарними «захисними масками». Про це пише Politeka з посиланням на місцеві соцмережі.

Наприклад, у маленькому магазинчику в місті Лозова (Харківська область) і покупець, і навіть продавщиця відзначилися своїми захисними масками. Так, покупець зайшов в магазин з звичайним целофановим пакетом на голові, а продавщиця магазину була в коробці з прорізом для очей.

«Хрін з ним Харків, в Лозовій от взагалі пі**єц твориться», – підписали кадр.

Також в мережі опублікували фото з харківського супермаркету.

«Дивні люди з'являються в АТБ», – відзначили під знімком.

В коментарях харків'яни вже не стримувалися і почали іронізувати над тими, з ким доводиться жити «по-сусідству».

«Люди бояться, і нічого в цьому дивного немає», «В АТБ в наслідок останніх подій треба заходити в Балаклавах!», – відзначили під постом.

Нагадаємо, що в мережі показали, хто зараз «охороняє» метро від коронавіруса в Харкові. Після закриття метрополітену в Харкові, його заполонили люди без певного місця проживання.

«У метро все чітко, дотримують дистанцію», – підписали кадр в соцмережі, на якому в підземці міста затишно розташувалися бездомні, дотримуючись дистанції один від одного 1,5-2 метра.

В коментарях харків'яни почали сміятися з забавного знімка з рідного метро, де «осіли» безпритульні.

«Так би мовити, тактика захоплення Ейфелевої вежі в Харкові», «В цьому переході завжди так, на кожні два метри», «Кожен узяв собі по квадрату, тепер це їх територія, а продавці будуть платити податок», «Зараз добре їм , тихо , люди не ходять , коротше тиха година», «Скоро смуги накреслять жовті», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, коронавірус завоював нові області, МОЗ зробило термінове заяву.

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