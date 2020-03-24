Харків'яни продовжують дивувати своїми маскарадними костюмами під час карантину
Багато магазинів вивісили оголошення на вході, що без маски за продуктами увійти не можна, а масок в аптеках, особливо, в передмісті Харкова та області немає, винахідливі жителі все частіше стали радувати око своїми неординарними «захисними масками». Про це пише Politeka з посиланням на місцеві соцмережі.
Наприклад, у маленькому магазинчику в місті Лозова (Харківська область) і покупець, і навіть продавщиця відзначилися своїми захисними масками. Так, покупець зайшов в магазин з звичайним целофановим пакетом на голові, а продавщиця магазину була в коробці з прорізом для очей.
«Хрін з ним Харків, в Лозовій от взагалі пі**єц твориться», – підписали кадр.
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Також в мережі опублікували фото з харківського супермаркету.
«Дивні люди з'являються в АТБ», – відзначили під знімком.
В коментарях харків'яни вже не стримувалися і почали іронізувати над тими, з ким доводиться жити «по-сусідству».
«Люди бояться, і нічого в цьому дивного немає», «В АТБ в наслідок останніх подій треба заходити в Балаклавах!», – відзначили під постом.
Нагадаємо, що в мережі показали, хто зараз «охороняє» метро від коронавіруса в Харкові. Після закриття метрополітену в Харкові, його заполонили люди без певного місця проживання.
«У метро все чітко, дотримують дистанцію», – підписали кадр в соцмережі, на якому в підземці міста затишно розташувалися бездомні, дотримуючись дистанції один від одного 1,5-2 метра.
В коментарях харків'яни почали сміятися з забавного знімка з рідного метро, де «осіли» безпритульні.
«Так би мовити, тактика захоплення Ейфелевої вежі в Харкові», «В цьому переході завжди так, на кожні два метри», «Кожен узяв собі по квадрату, тепер це їх територія, а продавці будуть платити податок», «Зараз добре їм , тихо , люди не ходять , коротше тиха година», «Скоро смуги накреслять жовті», – відзначили користувачі мережі.
Нагадаємо, коронавірус завоював нові області, МОЗ зробило термінове заяву.
Як повідомляла Politeka, у Харкові з камінням кидаються на переповнені трамваї.
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