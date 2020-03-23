Дівчина, яка жорстоко розправилася з беззахисною твариною, понесе заслужене покарання
Рік обмеження волі з випробувальним терміном в один рік – такий вирок виніс живодерці Лозівський міськрайонний суд, передає Depo.Харків.
Пригода, що вразила бувалих поліцейських своєю жорстокістю, мала місце 19 січня цього року.
Як встановило слідство, обвинувачена, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп'яніння, взяла свого кота і вийшла з ним у двір. Там вона не менше восьми разів вдарила тварину об дерево, після чого завдала не менше дев'яти ударів ножем і півсотні ударів руками. Отримані травми не залишили тварині ні найменшого шансу на порятунок, кіт помер.
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В результаті судово-психологічної експертизи фахівці встановили, що проблем з психікою дівчина не має і може керувати своїми діями.
Суд визнав її винною у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України і призначив покарання, про яке згадується на початку статті.
Раніше ми писали про те, що в жовтні минулого року в Харківській області засудили шкуродера, який жорстоко вбив собаку. Інцидент стався в листопаді позаминулого року в селі Козіївка Краснокутського району.
49-річний чоловік забрав собаку у знайомої, якій було складно утримувати тварину. Однак замість того, щоб надати йому притулок, нелюд жорстоко розправився з твариною. Садист задушив його мотузкою, а труп повісив на дереві на центральній сільській вулиці.
Нагадаємо, розвага маленьких харків'янок приголомшила мережу, обурення не вщухає.
Як писала Politeka, масове отруєння в Одесі, багатьох не змогли врятувати.
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