Дівчина, яка жорстоко розправилася з беззахисною твариною, понесе заслужене покарання

Рік обмеження волі з випробувальним терміном в один рік – такий вирок виніс живодерці Лозівський міськрайонний суд, передає Depo.Харків.

Пригода, що вразила бувалих поліцейських своєю жорстокістю, мала місце 19 січня цього року.

Як встановило слідство, обвинувачена, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп'яніння, взяла свого кота і вийшла з ним у двір. Там вона не менше восьми разів вдарила тварину об дерево, після чого завдала не менше дев'яти ударів ножем і півсотні ударів руками. Отримані травми не залишили тварині ні найменшого шансу на порятунок, кіт помер.

В результаті судово-психологічної експертизи фахівці встановили, що проблем з психікою дівчина не має і може керувати своїми діями.

Суд визнав її винною у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України і призначив покарання, про яке згадується на початку статті.

Раніше ми писали про те, що в жовтні минулого року в Харківській області засудили шкуродера, який жорстоко вбив собаку. Інцидент стався в листопаді позаминулого року в селі Козіївка Краснокутського району.

49-річний чоловік забрав собаку у знайомої, якій було складно утримувати тварину. Однак замість того, щоб надати йому притулок, нелюд жорстоко розправився з твариною. Садист задушив його мотузкою, а труп повісив на дереві на центральній сільській вулиці.

Нагадаємо, розвага маленьких харків'янок приголомшила мережу, обурення не вщухає.

Як писала Politeka, масове отруєння в Одесі, багатьох не змогли врятувати.