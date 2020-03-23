В мережі показали, хто зараз «охороняє» метро від коронавіруса в Харкові
Після закриття метрополітену в Харкові, його заполонили люди без певного місця проживання. Фото метро показали в місцевих пабликах в instagram, повідомляє Politeka.net.
«У метро все чітко, дотримують дистанцію», – підписали кадр в соцмережі, на якому в підземці міста затишно розташувалися безхатьки, дотримуючись дистанції один від одного 1,5-2 метра.
В коментарях харків'яни почали сміятися з забавного знімка з рідного метро, де «осіли» безхатьки.
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«Так би мовити, тактика захоплення Ейфелевої вежі у Харкові», «В цьому переході завжди так, на кожні два метри», «Кожен узяв собі по квадрату, тепер це їх територія, а продавці будуть платити податок», «Зараз добре їм , тихо , люди не ходять , коротше тиха година», «Скоро смуги накреслять жовті», – відзначили користувачі мережі.
Нагадаємо, що без метро, закритого через загрозу поширення коронавіруса, харків'яни почали проявляти чудеса винахідливості, щоб дістатися до потрібного місця вчасно. І якщо одні за звичкою штурмують трамваї і тролейбуси, наплювавши на приписи влади, то знайшлися і ті, хто придумав свій спосіб обійти будь-які заборони.
«Коли ти 11-й», – підписав знімок автор, натякаючи на те, що в місті активно взялися контролювати наповнюваність громадського транспорту.
Також ми писали, що введення карантину через коронавіруса спровокувало дефіцит медичних масок і антисептиків в аптеках Харкова.
«Була в аптеці, забирала замовлення. Вирішила про всяк випадок уточнити наявність масок, сказали, що їх немає. Виходжу з аптеки, за мною біжить фармацевт, настирливо просить вийти з аптеки і пропонує купити маски за спекулятивною ціною! Я просто в шоці! У приміщенні аптеки кажуть, що їх немає, а за очі пропонують маски втридорога! Люди, прокиньтеся 😔 тобто вони скупили маски заздалегідь, їх продажу немає, а тепер вони таке творять», – пише автор, не приховуючи обурення.
Нагадаємо, коронавірус завоював нові області, МОЗ зробило термінове заяву.
Як повідомляла Politeka, у Харкові з камінням кидаються на переповнені трамваї.
Також Politeka писала, що біолог розкрила, коли закінчиться пандемія коронавіруса: є дві умови...