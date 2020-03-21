Раніше хлопець вже втікав з дому

Харківські правоохоронці розшукують 16-річного В'ячеслава Єрьоміна, який пішов з дому, і зараз про його місцезнаходження нічого не відомо

Хлопець пішов у четвер, 19 березня, і досі не повернувся, передає Politeka з посиланням на інформацію Немишлянського відділу поліції.

Прикмети підлітка: зріст близько 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі зелені.

Був одягнений у чорну куртку, джинси і кросівки темно-синього кольору.

Хлопець раніше неодноразово залишав місце проживання.

Якщо комусь відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 93-50-40, 068-840-40-49, 102 або іншим зручним способом.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові пропав чоловік. Юрій Сосна пішов 15 березня на роботу і відтоді про нього нічого невідомо.

За словами рідних, чоловік вийшов з дому в районі Холодної гори близько двох годин дня і більше не повертався.

Прикмети Юрія: зріст 178 сантиметрів, нормальної статури, очі карі.

Був одягнений у чорну куртку з камуфляжними вставками, чорні джинси та чорні кросівки. На голові була чорна кепка.

У чоловіка є особлива прикмета – на правій руці татуювання із зображенням трьох вовків.

Юрій страждає на цукровий діабет, йому могло стати погано дорогою. На роботу він добирався від метро Холодна гора.

Якщо хто-небудь володіє інформацією про місцезнаходження цієї людини, прохання повідомити за телефонами 102 або +38(066)697 54 42.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.

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