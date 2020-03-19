Без метро, закритого через загрозу розповсюдження коронавіруса, харків'яни почали проявляти чудеса винахідливості, щоб дістатися в потрібне місце вчасно

І якщо одні за звичкою штурмують трамваї і тролейбуси, наплювавши на приписи влади, то знайшлися і ті, хто придумав свій спосіб обійти будь-які заборони.

Як саме – показали на знімку в телеграм-каналі «Типовий Харків».

На фото, опублікованому в мережі, зображений трамвай, що відходить від зупинки, а ззаду на нього причепився чоловік з пакетом.

«Коли ти 11-й», – підписав знімок автор, натякаючи на те, що в місті активно взялися контролювати наповнюваність громадського транспорту. На час карантину через коронавірус заборонено перевозити більше десяти осіб у трамваях, тролейбусах і маршрутках.

Раніше ми показували, як один з водіїв трамвая показав, з якою неохотою жителі міста виконують приписи влади і готові свариться до посиніння, аби доїхати, куди потрібно, не звертаючи уваги на перебір за кількістю пасажирів.

Ми також писали про те, що лікар 8-ї міської лікарні звернувся за допомогою до бізнесменів. Він розповів, що в медустанові, куди привозять людей з інфарктами та іншими серцевими патологіями, а також куди будуть доставляти хворих коронавірусом, всього один апарат ШВЛ. Інші ж зламані та не підлягають відновленню.

За словами доктора, у разі масового напливу доведеться вирішувати, кого рятувати, підключаючи до апарату штучного дихання, а кому дати померти.

Нагадаємо, Комаровський попередив українців про наслідки епідемії.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

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