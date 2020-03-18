Незважаючи на те, що під час карантину через коронавірус у громадському транспорті заборонено перевозити понад 10 людей за раз, у Харкові своя атмосфера

З самісінького ранку маршрутки, трамваї і тролейбуси їздять по місту, забиті до межі. Люди, які запізнюються на роботу, готові краще порушити приписи, ніж втратити джерело доходу сім'ї, передає Politeka.

У перший день закриття метро на маршрути в Харкові вийшли 315 трамваїв і тролейбусів і 549 автобусів.

У соцмережах очевидці пишуть про те, що деякі тролейбуси і трамваї навіть не пригальмовують на зупинках, тому що в салон просто не втиснутися.

«147-ий проїхав повз зупинку забитий. Трійка теж повна. Бомжі спокійно катаються. Водій без маски, кондуктор без маски. Майже всі без масок», – пишуть в групі «Типове ХТЗ».

У коментарях одні обурюються, що закриття метро було дуже великою помилкою, інші ж лають людей за легковажність і самовпевненість:

«Ті, хто прийняв дебільне рішення їздити по 10, 20 людей, напевно, ніколи не користувалися громадським транспортом....», «Вони просто на джипах їздять в такій же пропорції - одна дупа на чотири сидіння», «Божевільні люди... Вся Європа сидить вдома і виходить за продуктами з роздільною здатністю, наші при*урки ломляться в маршрутки... Нам писар», «на нас з чоловіком в масках дивляться, ніби ми прокажені!!!», «Навіщо здоровій людині маска?», «Ну, що сказати, безмозкі ідіоти. Вірус вже завезли, літаки продовжують приймати, зокрема й Харків. Проявиться він через два тижні. Якраз зараз треба його не поширювати і по максимуму дотримати карантин, а ми ж безсмертні, нас це не торкнеться».

Тим часом у мерії Харкова відбулася позачергова сесія, на якій депутати посилили умови карантину в місті. Але, мабуть, найбільше прогриміла мова Геннадія Кернеса про те, що в метро Італії, яке не закривали, їздять «трупики».

Кернес: «В Италии работает и метро и общественный траспорт, только там никто не ездит уже. Одни трупики» 😐 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. März 2020

У свою чергу в поліції вже повідомили, що посилять контроль за перевізниками, і тих, хто буде перевозити більше десяти чоловік за раз, збираються карати.

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