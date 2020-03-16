Невідомі підпалювачі знову взялися тероризувати харків'ян, знищуючи дорогі автомобілі

У ніч на 16 березня у Харкові згоріли два позашляховика Dodge RAM 1500, передає Politeka з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу біля будівлі на проспекті Науки, 40 надійшоло рятувальникам о 2:20 ночі. Очевидець розповів, що горять відразу два автомобіля.

Два відділення 17-ї Державної пожарно-рятувальної частини негайно виїхали за вказаною адресою.

На момент прибуття рятувальників в автомобілях горіли моторні відсіки. Площа пожежі в одному з авто становила близько п'яти квадратних метрів, в іншому – три «квадрати». Відкрите полум'я загрожувало знищити обидві машини.

Пожежники негайно приступили до гасіння пожежі, повністю ліквідувати займання вдалося в 3:36.

Після огляду місця події експерти озвучили перші версії НП. За попередніми даними причиною пожежі є занесення відкритого джерела запалювання ззовні. За даним фактом проводяться відповідні слідчі дії правоохоронними органами.

Зазначимо, що минулого тижня у Харкові згорів мікроавтобус і два поруч розташованих автомобіля. Після ліквідації пожежі та огляду місця події оперативники припустили, що один з автомобілів був підпалений.

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